Isola dei Famosi: Vera Gemma mangia testicoli di toro e cavallette

Dopo l'esperienza dello scorso anno Vera Gemma è tornata all'Isola dei Famosi insieme ad un'altra ex naufraga, Soleil Sorge. In coppia con Gennaro Auletto la figlia d'arte ha sfidato Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis nella prova della cena indigesta. I quattro naufraghi hanno dovuto mangiare dapprima zampe di gallina e cavallette arrostite, successivamente una manciata di vermi e i testicoli di toro. Infine un frullato con diversi ingredienti tra cui fegato e cuore di mucca, pomodori, menta e cipolle. Le due squadre si sono mostrate disposte a ingerire qualsiasi cosa pur di vincere, ma ad avere la meglio è stata Vera, che ha finito per prima il frullato.