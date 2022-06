Marina La Rosa replica agli haters: "Mi faccio una risata"

Il molti la ricorderanno come la "gatta morta". Marina La Rosa, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, "entrò nelle case degli italiani" facendo parlare di sè per la sua prorompenza fisica e per la sua seduttività. Dopo una breve carriera da attrice che l'ha portata a recitare anche nella nota fiction Beautiful, la messinese, nel 2010 si è sposata con l’avvocato Guido Bellitti dal quale ha avuto i figli Andrea Renato e Gabriele. Nel 2019 il ritorno in tv e la partecipazione all'Isola dei Famosi. Ora Marina ha 44 anni e si mostra sui social in tutta la sua bellezza e non nascondendo gli aspetti del suo carattere che l'hanno resa celebre.

Marina La Rosa attaccata sui social

Oltre che su Instagram, ha deciso di aprire un account anche su TikTok. Il benvenuto, però, non è stato dei migliori e solo dopo poche ore dall'iscrizione erano già diversi i commenti degli utenti che la criticavano per il suo aspetto fisico, definito trascurato. Marina, però, ha immediatamente deciso di replicare e attraverso una lettera indirizzata a Dagospia ha risposto così agli haters: "Io mi faccio una risata perché l'ironia mi ha sempre salvata. Ma, a onor del vero voglio precisare, per dare ulteriore spunto ai leoni da tastiera, che anche il mio petto è invecchiato, sia per gli anni che passano sia per aver allattato a lungo i miei due figli. I miei piccoli seni sono oggi ancora più piccoli e poco pieni. Ed ho anche una diastasi all'addome, non serve sfondarmi di addominali, il mio ventre resterà sempre rilassato mentre il sedere forse regge ancora ma solo grazie alla palestra”. Poi, con il suo consueto sarcarmo, continua: "Dopo aver confessato i miei peccati inizierò a pregare affinché il Signore mi faccia ringiovanire anziché invecchiare. Inginocchiamoci dunque davanti all’altare di questa (neanche tanto) subdola dittatura della perfezione e andiamo in pace. Che la pace e il botox siano con tutti noi. Amen".