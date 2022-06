Alba Parietti derubata, continui furti in casa: "Perché non denuncio"

Alba Parietti vittima dei ladri. La conduttrice e opinionista tv ha svelato su Instagram che da tempo sono spariti svariati oggetti dalla sua abitazione. Abiti di Versace, scarpe di Jimmy Choo, borse e pezzi di arredamento unici. Una situazione difficile, che ha mandato la Parietti su tutte le furie. Alba ha però scelto di non denunciare: "Perdono per essere perdonata, per tutto ciò che la vita mi ha dato. Denunciare la persona, o le persone che penso possano essere state, significa rinunciare anche per pochi minuti allo stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro. In questo momento qualsiasi cosa disturbi, anche solo per cinque minuti, la mia felicità, non fa onore a ciò che la vita mi ha regalato… ".