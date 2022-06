Squid Game: Netflix ha annunciato la seconda stagione

Squid Game sta tornando. Netflix ha annunciato sui suoi canali social che la seconda stagione sarà presto disponibile sulla piattaforma streaming. Al momento non è stata diffusa una data ufficiale. Accanto al teaser, è stato pubblicato un messaggio che il creatore Hwang Dong-Hyuk ha rivolto ai fan, in cui si leggono alcune anticipazioni: il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e Front Man (Lee Byung-hun) torneranno nei nuovi episodi.

Il messaggio del creatore di Squid Game

“Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game. Ma ci sono voluti 12 giorni perché diventasse la serie Netflix più popolare di sempre. Come sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game, grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo... Unisciti a noi ancora una volta per un nuovo round", ha fatto sapere il creatore della serie tv.