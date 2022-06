Isola dei Famosi, le anticipazioni della ventitreesima puntata

L'Isola dei Famosi torna lunedì 13 giugno in prime time su Canale 5 con uno nuovi colpi di scena, scontri e riappacificazioni. Le anticipazioni del ventrieesimo appuntamento del reality targato Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, svelano che Ilary Blasi annuncerà il primo finalista dell'edizione 2022. La più lunga della storia del programma, infatti la finale è prevista per il 27 giugno. A decretare il naufrago che per primo finirà direttamente all'ultima puntata non sarà solo il televoto ma anche alcune prove. Ma non è tutto, perché Carmen Di Pietro sarà protagonista di unagara divertente che vedrà coinvolti anche altri concorrenti. Torna in Palapa un elemento tanto odiato dai naufraghi, ovvero l'eslastico.