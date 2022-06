Lightyear censurato negli Emirati Arabi per un bacio

Lightyear-La vera storia di Buzz, tra i film più attesi dell'estate 2022, è stato bandito in 14 paesi mediorientali e asiatici per via della presenza di un bacio gay tra due donne. Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che la relazione omosessuale ha violato gli standard di contenuto dei media del Paese. L'omosessualità è considerata un crimine in molti paesi del Medio Oriente.