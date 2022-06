"Joker 2 sarà un musical: Lady Gaga nuova Harley Quinn"

Grosse novità per Joker 2, il cui titolo ufficiale sarà Joker Folie a deux. Stando a quanto riporta in esclusiva Hollywood Reporter il sequel del fortunato film con Joaquin Phoenix sarà un musical. Per questo motivo la produzione sarebbe in trattative con un pezzo da novanta: Lady Gaga. Pare che l'artista italo-americana stia per chiudere un accordo che la vedrà interpretare un personaggio di nome 'Quinn', i cui dettagli sono ancora avvolti nel mistero.