Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi sempre più vicino a Estefania Bernal

Le parole di Edoardo Tavassi su Estefania

Sull'argomento il naufrago ha detto la sua: "Io spero non si ingelosisca, perché il rapporto che ho con Mercedesz è diverso dato che so che lei prova qualcosa per me. Se dovesse ingelosirsi, non mi piacerebbe perché non mi piace la gelosia priva di fondamento in un rapporto. L’amicizia tra me ed Estefania non ha malizia". Al momento pare che la figlia di Eva Henger non abbia alcun problema al riguardo nel dividere le attenzioni di Edoardo con la compagna d'avventura.