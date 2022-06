Eurovision Song Contest 2023 non si svolgerà in Ucraina: il motivo

L'Ucraina non potrà ospitare l'Eurovision Song Contest 2023. L'Ebu, l'Unione europea di radiodiffusione, ha deciso dopo aver valutato il questionario sulla sicurezza per organizzare l'evento ricevuto dalla tv di Stato ucraina, che non ci sono le necessarie condizioni per poter organizzare un evento di tale portata con le necessarie garanzie. A causare il diniego è ovviamente la guerra in Ucraina. Per diritto l'Ucraina poteva ospitare la manifestazione musicale europea, in quanto vincitore con i Kalush Orchestra dell'edizione 2022.