Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si fa male: lo scontro con Mercedesz

Edoardi Tavassi si è fatto male durante una prova ricompensa all' Isola dei Famosi . Nel corso del daytime andato in onda venerdì 17 giugno si è visto che il naufrago era in lacrime . Dopo essere uscito dall'acqua, ha fatto pochi passi e si è subito accasciato sulla battigia per il dolore. Al suo fianco l'ormai amica Estefania, che si è subito resa conto della gravità della situazione. Pare si tratti di qualcosa al ginocchio. Il fratello di Guendalina è stato portato via dalla spiaggia e trasportato in infermeria per controlli medici . Insieme a lui c'era anche Mercedesz, che si è procurata una ferita.

La lite tra Edoardo e Mercedesz all'Isola dei Famosi

Chissà se è per l'improvviso avvicinamento a Estefania, ma tra il fratello di Guendalina e Mercedesz sono volati stracci all'Isola dei Famosi. Tutto è iniziato ieri, quando Mercedesz si è ferita a una mano e si aspettava una maggiore considerazione da parte del naufrago. Nel daytime di venerdì 17 giugno, Tavassi ha spiegato che si era tranquillizzato dopo essersi sincerato delle condizioni della ragazza. "Poi vengo a sapere che ci è rimasta male perché dovevo starle più appresso per il taglio”, ha commentato in confessionale. Lei ha replicato dicendo che al naufrago interesserebbe solo di non fare brutta figura davanti alle telecamere.

Le parole di Edoardo Tavassi

"Tu hai detto ne parliamo senza le telecamere e poi davanti hai voluto fare la vittima. Perché te la stai facendo sotto della nomination. Sì, lo hai detto: ‘Io non me ne voglio andare in semifinale, me ne voglio andare in finale", ha detto il fratello di Guendalina. Parole che hanno suscitato l'immediata reazione della figlia di Eva Henger. Edoardo continua a non credere fino in fondo alla modella, che potrebbe non essere sincera fino in fondo con lui.