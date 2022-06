Nasti, polemiche social con la Turani: "Sei un pagliaccio"

Nasti, gli auguri speciali a Mattia Zaccagni

Francesca Barra ha deciso di commentare il post di Chiara Nasti riguardo le neo mamme che si "svaccano": "Meglio svaccate che ignoranti e bulle", ha scritto in un post su Instagram: "Chiara Nasti considera svaccate le donne che prendono chili? Lei li recupererà tutti subito? E vabbè ! Di cosa ci stupiamo, di cosa ci indigniamo… da chi arriva la critica: da qualcuno a cui tenete? Cosa ce ne frega? Vi considerate svaccate o bellissime e felici? Perché se la ciccia per un figlio (controllata dal medico), ci rende felici e dopo ci metteremo più tempo di lei a perderli, ma che ci frega? Siamo umane! Meglio “svaccata” per la Nasti che ignoranti e bulle per tutto il mondo, no? (se alle sue seguaci piace sentirsi chiamare svaccate, problemi loro e dei loro riferimenti ) Siete bellissime, state donando la vita! Voloutsis il nostro motto". A queste parole si sono aggiunte anche quelle di Paola Turani, che scrive: "20kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così!! Mi sono sentita “svaccata” in gravidanza?! NO. Anzi. Stavo da dio. Però, come dicevi tu cara Francesca Barra , capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso… Un abbraccio". Alla Turani ha risposto immediatamente direttamente Chiara Nasti, che non ha usato mezzi termini per rispondere alla modella bergamasca: "Disse quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di "seguitemi ricambio". Leccare il cu*o alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene. Che pagliaccio che sei".