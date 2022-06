Venditti e De Gregori, show all'Olimpico davanti a Ranieri e Rosella Sensi

L'Olimpico torna a riempirsi con la musica, non solo per il calcio. L'occasione è unica, la prima volta insieme di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, 50 anni dopo quello straordinario esperimento che fu Theorius Campus. Oltre 45.000 spettatori hanno cantato insieme ai due artisti che hanno segnato un'epoca della musica italiana. Venditti e De Gregori hanno proposto alcuni dei loro brani storici, suscitando emozione e partecipazione. I due cantautori sono stati accompagnati dai musicisti delle loro band. Il concerto dell'Olimpico, che ha fatto registrare il sold out, apre il loro tour che li porterà in giro per l'Italia per tutta l'estate.