Ambra Lombardo: la Professoressa di Tiki Taka si è sposata!

Tanti auguri Ambra Lombardo ! La Professoressa di Tiki Taka è convolata a nozze sabato 18 giugno con Lorenzo Cascino. I due sono legati da circa un anno: si sono conosciuti nell'estate 2021 durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset, amico di entrambi. Il matrimonio si è tenuto a Noto e per l'occasione Ambra ha sfoggiato un abito nuziale in pizzo con un lungo strascico. Una creazione che porta la firma dello stilista Antonino Cedro. Dopo il sì la coppia sogna una famiglia numerosa, con almeno tre figli.

Chi è il marito di Ambra Lombardo

Lorenzo Cascino ha 49 anni - 13 più di Ambra Lombardo - ed è un imprenditore ed esperto di comunicazione aziendale. Lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home, con sede a Los Angeles. Per amore la Lombardo ha deciso di lasciare l'Italia e trasferirsi negli Stati Uniti. In passato Cascino ha fatto parte del mondo dello sport: è stato il supervisor del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio.