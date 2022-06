Isola dei Famosi, Alvin rivela come stanno Edoardo Tavassi e gli altri naufraghi

L' Isola dei Famosi torna lunedì 20 giugno in prima serata su Canale 5 con una semifinale a dir poco elettrizzante e ricca di suspence. Nei giorni scorsi grazie ad alcuni daytime si è appreso dell'infortunio al ginocchio di Edoardo Tavassi, avvenuto durante una fase di gioco. Cosa succederà al fratello di Guendalina? Nel corso dell'ultima settimana nuovi infortuni sono accaduti all'Isola dei Faois. Mercedesz Henger si è procurata un taglio alla mano, mentre Nicolas Vaporidis è dovuto andare in infermeria per dei controlli. Entrambi sono però ritornati a Cayo Cochinos, mentre ancora rimane in sospeso la situazione di Edoardo.

La verità sulle condizioni di salute di Edoardo Tavassi

A chiarire come sta il naufrago ci ha pensato Alvin, l'inviato di Ilary Blasi, che ha aggiornato i fan del programma dicendo: "Ormai sono ormai gli ultimi giorni, manca poco più di una settimana e sono successe un po’ di cose. Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Tutto ok anche per il nostro Nicolas Vaporidis, che si è fatto male anche lui, però è già rientrato in gioco". Quindi per quanto riguarda il fratello di Guendalina ha precisato: "Edoardo Tavassi, invece, si è fatto male al ginocchio. Nel suo caso capiremo lunedì, perché adesso sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è. La stanchezza si fa sentire, soprattutto tra i naufraghi e anche tra noi qua, devo dire la verità. Tre mesi sono davvero lunghi, però bisogna tenere duro perché manca poco. Durante la semifinale de L'Isola dei Famosi capiremo cosa accadrà a tutti i nostri naufraghi".