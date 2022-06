Isola, lo sfogo di Guendalina Tavassi dopo il ritiro di Edoardo

Nel corso dell'ultimo appuntamento dell' Isola dei Famosi , andato in onda il 20 giugno in prime time su Canale 5, si è appreso dell'abbandono di Edoardo Tavassi , che si è infortunato seriamente ad un ginocchio durante una fase di gioco. Dopo l'annuncio ufficiale dato in diretta dal naufrago, la sorella Guendalina , ormai rientrata da settimane in Italia, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social.

Le parole di Guendalina dopo l'abbandono di Edoardo

Il dipiacere è grande, perché Edoardo Tavassi è stato una vera rivelazione ed uno dei protagonisti assoluti dell'edizione 2022 del reality show. "Sono delusa, triste, amareggiata e inca**a nera nei confronti della vita che è ingiusta", ha esordito Guendalina, per poi aggiungere: "Io ho dovuto abbandonare l'Isola perché sapevo che durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivarci a quel giorno. Quando hanno deciso di prolungare il programma sapevo di non poter rimanere per cause mie personali e mi sembrava di aver lottato per nulla". L'influencer ha poi proseguito dicendo: "L'unica mia speranza era Edoardo, l'ho convinto a rimanere anche se stava male. Voi ci vedevate sempre ridere, ma è un programma veramente tosto, dove patisci la fame, la mancanza dei tuoi cari, la noia delle giornate interminabili, il sonno, il non poterti lavare, il non avere nessun contatto con l'esterno, non avere nulla per ripararti dal freddo e dalla pioggia".

La delusione della Tavassi

Il lungo sfogo dell'ex naufraga prosegue ancora dicendo: "Speravo che Edoardo potesse essere la mia rivincita. Invece niente, la sfiga ha voluto che si facesse male a 7 giorni dalla finale. Per me il il vincitore morale, non ha avuto la possibilità di arrivare fino alla fine. Poi magari vinceva un altro e andava benissimo uguale, ma almeno esaudire il suo sogno di vedersi sul podio con i suoi due amici". Ed ancora: "Questa è la nostra vita, arrivare a un millimetro dalla felicità per poi vederla andare in fumo così. Per me e per tutta la gente che mi scrive e mi ferma, Edoardo è stato il vero vincitore dell'Isola e io sono fiera di tutto il percorso che ha fatto". Infine il messaggio per il fratello: "Sei stato su una stuoia per due mesi, proprio mo' dovevi andare a fare l'escursione? Ti aspetto fratellone mio".