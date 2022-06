Elodie di nuovo con Marracash: "Provo tanto amore ma è complicato"

Ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash. Dopo la breve separazione dello scorso autunno i due cantanti si sono riavvicinati. "Ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste, è molto forte, complesso", ha raccontato l'ex allieva di Amici al Corriere della Sera. "Per il momento è complicato. Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice", ha aggiunto.