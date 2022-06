Caparezza si arrende alla malattia: "Ultimi concerti, poi mi fermo"

Caparezza costretto a fermarsi a causa della sua malattia. Da tempo il cantante soffre di acufene e ipoacusia. "Non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo", ha spiegato l'artista a Il Resto del Carlino. Il 48enne terrà gli ultimi venti concerti del suo tour estivo per poi fermarsi definitivamente.