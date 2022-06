Il dramma di Sharon Stone: "Ho perso 9 figli"

"Noi, come donne, non abbiamo un forum per discutere della profondità di questa perdita. Ho perso nove figli per via di aborti spontanei". È quanto dichiarato da Sharon Stone su Instagram, dove ha commentato un post sul profilo social del magazine People dedicato alla ballerina Peta Murgatroyd, che ha recentemente parlato di un aborto subito mentre suo marito, Maks Chmerkovskiy, era in Ucraina.