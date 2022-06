Chiara Ferragni e Achille Lauro ad Amici 22? Il rumor

Dopo la conferma di Lorella Cuccarini e i rumors su Michele Bravi come new entry ad Amici 22 , arrivano nuove notizie da parte del settimanale Nuovo Tv che ha svelato i nomi di due presunti acquisti del celebre format in quota Canale 5: Chiara Ferragni e Achille Lauro . Sempre grazie al magazine diretto da Riccardo Signoretti si apprende il presunto ruolo che l'influencer e il cantante potrebbero avere all'interno del talent show.

Chiara Ferragni e Achille Lauro tutor ad Amici?

"Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno", si legge sulla rivista. Se la notizia dovesse essere confermata per Maria De Filippi sarebbe l'ennesimo 'colpaccio' che le assicurerebbe ancora una volta grande seguito e ascolti. La Ferragni è stata scelta anche come co-conduttrice dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo. L'annuncio, a sorpresa, è stato fatto personalmente dal conduttore in quota Rai 1, Amadeus, nei giorni passati al Tg1.