"Bud Spencer era mio padre": spunta la figlia segreta Carlotta Rossi

A sei anni dalla morte di Bud Spencer spunta la presunta figlia segreta dell'attore. Carlotta Rossi si è rivolta alla giustizia: ha chiesto l'esame del Dna e un risarcimento “del danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita” alla vedova Maria Amato e ai tre figli – Giuseppe, Cristiana e Diamante – dell'artista, in qualità di suoi eredi. "Non c'è un motivo per cui ho deciso adesso di avanzare le mie richieste in Tribunale e di raccontare in un libro il grande amore che ha legato mia madre a mio padre. Oggi sono pronta, prima no. E mi sento affrancata dalla promessa fatta a mia madre, mancata il 9 novembre 2015, che non avrei mai detto a nessuno chi era mio padre", ha spiegato al Corriere della Sera la donna, che oggi ha 46 anni e vive e lavora a Londra.