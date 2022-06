Delirio a Roma per Cesare Cremonini: 57 mila spettatori all'Olimpico!

ROMA - Non si ferma il successo del CREMONINI STADI 2022 di Cesare Cremonini , ieri oltre 57.000 spettatori hanno gremito lo stadio Olimpico di Roma per l’ultimo concerto negli stadi prima del gran finale all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola di sabato 2 luglio , per cui sono stati già venduti oltre 60.000 biglietti .

A Roma i 57.000 spettatori presenti hanno applaudito, cantato e infiammato la serata. Uno show, quello del “Cremonini stadi 2022”, che sta riscuotendo uno straordinario successo in tutte le città toccate dal tour, non solo un concerto ma un vero e proprio spettacolo che pone al centro e valorizza la grande personalità di Cesare Cremonini come performer e musicista. Mentre cresce sempre di più l’attesa per il 2 luglio a Imola, ultima tappa del CREMONINI STADI 2022.