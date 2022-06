Britney Spears, nozze da incubo: lei chiusa in camera, l'ex con coltello

Attimi di terrore per Britney Spears durante il suo matrimonio con Sam Asghari, celebrato lo scorso 9 giugno. Poco prima del sì Jason Alexander, amico d'infanzia ed ex marito della popstar per 55 ore, si è presentato a casa della cantante cercando di impedire le nozze. “Ascoltatemi, io sono il suo primo marito e lei è la mia unica moglie. Ero qui per fermare questo matrimonio. Come mai non c’è la famiglia di Britney? Sono qui per impedire che si sposino”, ha affermato brandendo un coltello. Brit è fuggita nella sua camera ed è uscita fuori solo quando è arrivata la polizia che ha arrestato Alexander.