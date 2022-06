Mediaset, torna Mai dire Gol con la Gialappa's: quando in onda

Mediaset ha annunciato il ritono di ' Mai dire Gol', storico programma andato in onda tra il 1990 e il 2001, prima che il format “Mai dire” subisse declinazioni differenti da quella originale. A ufficializzare la notizia è stato, durante la presenzazione dei palinsesti Mediaset, personalmente l’amministratore delegato della società Pier Silvio Berlusconi . "Il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, in prima serata su Canale 5, abbiamo parlato con la Gialappa’s , ci piacerebbe tantissimo che ci fosse il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una celebrazione, e devo dire che le risposte finora sono tutte positive", ha riferito il figlio dell'ex premier Silvio Berlusconi. Poi ha aggiunto: "Dovrebbe essere la prossima primavera . Tre o quattro puntate per l’evento di celebrazione, vediamo quello che succede".

Pier Silvio Berlusconi sui risultati DAZN

L'AD di Mediaset ha poi espresso soddisfazione per i risultati raggiunti con DAZN per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria (curata da Digitalia 08): "Siamo molto soddisfatti, i risultati sono sopra le nostre previsioni". IL direttore generale dei palinsesti Mediaset, Marco Paolini, ha commentato con ottimismo anche al periodo dei Mondiali di calcio in Qatar, in programma tra novembre e dicembre: "Si tratta di un Mondiale depotenziato, non abbiamo timori». Le partite, spiega, termineranno entro la fascia della prima serata e dunque «non incideranno sulla programmazione del prime time".