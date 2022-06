The Ferragnez, in arrivo la seconda stagione: quando e dove vederla

The Ferragnez 2: quando in onda

La narrazione del sequel restituirà allo spettatore il racconto degli ultimi due anni vissuti dalla coppia, tra nuove esperienze imprenditoriali per la Ferragni e le esperienze televisive e web di lui. Forse ci sarà anche spazio per parlare della malattia che ha colpito recentemente il musicista, obbligandolo ad un intervento d'urgenza lo scorso marzo. The Ferragnez 2 non è una docuserie, ma "uno show non fiction", ossia un documentario. Anche la seconda stagione sarà prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios. Sarà disponibile in anteprima su Prime Video in oltre 240 Paesi nel 2023.