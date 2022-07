Riposo forzato per Giancarlo Magalli. Dopo tanti anni di onorata carriera il conduttore è rimasto senza programmi. Il suo contratto è scaduto e per il momento non è stato rinnovato. Il 74enne non è presente nella prossima stagione televisiva in alcuna veste, neppure in quella di voce narrante nel docu-reality di Rai Due Il Collegio. Una situazione che non è proprio andata giù al diretto interessato, che si è sfogato su Facebook: "La riconoscenza della Rai è leggendaria".