Paola e Chiara, la reunion a sorpresa dopo 9 anni

Per la prima volta dopo 9 anni di assenza dalla scena musicale, la celebre coppia di cantanti Paola & Chiara ha fatto una piccola reunion , facendo impazzire i fan. Paola Iezzi è stata ospite dell'inaugurazione del negozio Baulificio Italiano a Milano. L'occasione ha dato la possibilità all'artista di esibirsi in modo inaspettato: a sorpresa ha fatto il suo ingresso la sorella Chiara Iezzi. Le due hanno iniziato a cantare alcuni dei loro brani di maggiore successo, tra cui Vamos a bailar, Festival e Viva el amor.

La separazione di Paola e Chiara

Le due cantanti hanno deciso di sciogliere il loro sodalizio artistico nel 2013 (pare ci siano state anche delle incomprensioni tra le due che li ha portate a separarsi per un po'). Nel corso di una passata ospitata a Vieni da me, Paola aveva fato sapere del loro rinnovato riavvicinamento. E proprio in quell'occasione la cantante dichiarò: "Siamo sorelle, siamo amiche, facciamo lavori diversi perché lei ama recitare, vive tra Los Angeles e Milano. Non è facile, lei adesso è diventata mora ed è un casino sta roba dei capelli. Le auguro tutto il meglio per la sua carriera di attrice. Ci diamo dei consigli, continuamente”.