Carmen Di Pietro, i retroscena dopo l'Isola dei Famosi 2022

A pochi giorni dalla finale dell' Isola dei Famosi 2022 , l'ex naufraga Carmen Di Pietro ha rilasciato un'intervista al portale Fanpage, dove ha commentato la sua bella esperienza in Honduras . "Ero molto scettica rispetto all'idea di partire, avevo detto inizialmente di no . Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta", ha rivelato la showgirl. Ed ancora: "Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dell'Isola e decidere sul serio, facendogli capire che secondo me non fosse l'esperienza adatta a lui. Invece Alessandro ha detto subito di sì , gli piaceva l'idea dell'avventura. Il terzo giorno all'Isola è arrivato l'uragano e ci hanno portati via da lì in un hotel, piangevamo tutti e c'era una specie di tornado".

Carmen Di Pietro e il prolungamento dell'Isola 2022

Carmen ricorda il momento in cui le è stato comunicato che il reality sarebbe durato qualche settimana in più: "Mi è preso un colpo quando ce l'hanno detto e ho anche pianto, lì per lì pensavo che non ce la facevo più, avevo troppa fame. Mi ha convinta Alessandro, lui doveva andare via per forza e mi ha detto: "Mamma, se io resto, sto seduto sulla sabbia dalla mattina alla sera perché il mio unico pensiero sarebbero gli esami. Invece tu devi rimanere assolutamente, perché sono sicuro che ce la puoi fare". Mi ha dato la forza, in caso contrario sarei andata via".

I rapporti con Nicolas Vaporidis, Edoardo e Guendalina Tavassi

Sull'amicizia instaurata con il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis, e con i fratelli Tavassi, la Di Pietro ha riferito: "Con loro sono molto amica, tant'è che ad agosto andrò a Londra a trovare Nicolas al suo ristorante. Ci sono 3-4 persone scostumate, che non hanno rispetto per il prossimo e che non vorrei più rivedere. Ma sono una signora e non faccio nomi, chi ha visto l'Isola lo può intuire".