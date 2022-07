È morto il cantante de I Camaleonti: addio a Tonino Cripezzi

Musica italiana in lutto per l'improvvista scomparsa di Tonino Cripezzi, cantante, frontman e tastierista del gruppo musicale I Camaleonti. L'artista è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti). Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a cause naturali: un malore, nella notte, non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i soccorritori ed i Carabinieri. Cripezzi, 76 anni, in passato aveva già avuto problemi di salute.