Britney Spears è in lizza per cantare al prossimo Super Bowl, che si terrà il 12 febbraio 2023. La reginetta del pop avrebbe però avanzato delle richieste specifiche. "Secondo un insider, Britney è in trattativa da settimane con l'NFL per il prossimo Halftime Show. Le era stato proposto un altro grande nome da affiancare al suo, ma lei ha rifiutato. La Spears vorrebbe Madonna e Iggy Azalea come ospiti del suo spettacolo", si legge sui magazine americani.