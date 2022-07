Carlos Santana è svenuto durante un concerto: "Pregate per lui"

Il chitarrista messicano Carlos Santana è svenuto durante un concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston nel Michigan: questa è la notizia che sta circolando con insistenza in rete da qualche ora. Il musicista si trovava lì per una data del suo tour Miraculous Supernatural 2022: Santana + Earth, Wind&Fire, quando improvvisamente si è accascaito per terra, richiedendo l'arrivo dei sanitari che lo hanno portato via.

Le cause del malore di Carlos Santana

Mentre i fan e gli organizzatori dell'evento hanno chiesto di pregare per il cantante a causa di "un grave problema medico", l'emittente Abc ha riportato la versione del manager di Santana, che ha fatto sapere che Carlos è stato portato in ospedale per accertamenti, ma che le sue condizioni sono buone. Il malore pare sia stato provato solo da disidratazione e caldo. Sui social stanno circolando i video dei fan, che riprendono il momento in cui il chitarrista è stato portato via dai sanitari. Il musicista ha salutato il pubblico mentre veniva portato via in barella.