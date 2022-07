Jennifer Lopez, lato B in mostra: la tutina si strappa durante il concerto!

Non è la prima volta che succede

La diretta interessata ci ha poi scherzato su, condividendo il video su Tik Tok. Tanti si sono complimentati con la popstar per come ha saputo gestire la situazione: "Brava, the show must go on". Del resto non è la prima volta che succede: già nel 2016, durante un live a Las Vegas, il vestito della Lopez si era rotto mentre la 50enne era intenta a fare un inchino.