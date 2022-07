"Vorrei morire sul palco": la confessione inaspettata di Gianni Morandi

Gianni Morandi è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni shock rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanael Oggi, dove ha ripercorso i suoi 60 anni di carriera. In tal senso le parole del cantante: "Non ho fatto la storia, l'ho attraversata, come Forrest Gump". Una carriera così longeva grazie anche all'essere sempre stato al passo con i tempi, senza mai abbandonare quel suo essere eterno ragazzo.

L'amore per la musica

Nel 2021 l'artista ha vissuto un dramma: si ustionò gran parte del corpo in seguito ad una caduta accidentale dopo aver acceso un rogo nel giardino di casa. A causa di ciò Morandi rimase ricoverato in ospedale per un mese ed ancora oggi porta i segni di quell'incidente. Per Morandi il palco è la sua casa e se si potesse scegliere come e dove morire, lui non avrebbe dubbi: "Io vorrei morire sul palco, un colpo secco, magari!". E sul suo ipotetico necrologio televisivo ha commentato: "Mi immagino quando il telegiornale dirà: se n'è andato Gianni Morandi. E metteranno 'Fatti mandare dalla mamma…' Sdrammatizziamo"".