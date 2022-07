Concerto Maneskin e allarme Covid: il consiglio di Sileri

Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo, sabato 9 luglio, si terrà regolarmente nonostante l'aumento dei contagi in Italia e nel Lazio. 70mila le persone attese all'evento. "Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori, metteremo in campo le azioni necessarie per farle rispettare", ha fatto sapere l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato dopo che i medici avevano richiesto di annullare il concerto in via precauzionale.