Maneskin, dedica da brividi sui social: "Roma è casa nostra"

ROMA - Una serata magica nello scenario da brividi regalato dal Circo Massimo, con un bagno di folla a circondare i Maneskin scatenati sul palco per oltre due ore di show e canzoni. E il giorno dopo la band capitolina usa i social per ringraziare le migliaia di fan (tra i quali l'attrice statunitense Angelina Jolie) accorsi a Roma per un concerto a lungo atteso.