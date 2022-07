Cinema, "Thor: Love and Thunder" in vetta: è il miglior debutto della saga

"Thor: Love and Thunder" è primo al boxoffice italiano del weekend: al suo esordio sui nostri schermi il film con Chris Hemsworth ha incassato in cinque giorni 4.916.000 euro. Scende al secondo posto Elvis, con altri 239 mila euro e sale a due milioni di euro complessivi. Continua a tenere molto bene Top Gun: Maverick, con 10.9 milioni complessivi. Incassi importanti anche al box office americano. Per Thor è il miglior debutto di sempre della saga: per ora si tratta della terza migliore apertura del 2022 negli Stati Uniti, della seconda migliore apertura a livello globale.