Johnny Depp, il patteggiamento per l'aggressione sul set di City of Lies

Non c'è pace per Johnny Depp che, dopo aver vinto il processo contro l'ex moglie Amber Heard, ha deciso di optare per un accordo extragiudiziario con Greg "Rocky" Brooks , l'addetto alle location, che l'attore avrebbe preso a pugni durante le riprese di City of Lies nel 2017. Il divo protagonista de "I Pirati dei Caraibi" era stato accusato di aggressione , ma a due settimane dall'inizio del processo, ha preferito raggiungere un accordo.

I fatti

Brooks accusò Depp di averlo aggredito mentre era in preda ai fumi dell'alcol, assestandogli due pugni nelle costole dopo che quest'ultimo lo aveva informato che le riprese sarebbero state interrotte durante la notte. L'addetto sarebbe poi stato licenziato perché avrebbe rifiutato di non procedere legalmente contro l'attore. "Sembrava bere alcolici e fare uso di droghe per tutto il giorno sul set", si legge nei atti processuali. City of Lies è un film che narra l'omicidio del rapper Notorious Big, che però non è mai uscito a causa di varie azioni legali.