Aida Yespica rivede il figlio dopo due anni: "Perché vive col padre"

Aida Yespica ha finalmente riabbracciato il figlio Aron. La soubrette e il ragazzino sono stati lontani per ben due anni: prima a causa di alcuni problemi legati al passaporto della venezuelana, poi per via della pandemia. Per tutto questo tempo si sono tenuti in contatto solo attraverso video chiamate e messaggini. Un grande dolore per mamma Aida, che quando finalmente è riuscita a prendere un volo per l'America è scoppiata a piangere. "È stata la sofferenza più grande. Sono sempre stata molto presente nella vita di mio figlio - ha raccontato a Chi la Yespica - Anche quando abbiamo deciso che sarebbe andato a vivere con il padre, a Miami, nel 2016".