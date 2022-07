'Il Grande Gioco': nella nuova serie Sky Francesco Montanari è un procuratore di calcio

Il commento di Francesco Montanari

"Non sapevo nulla di calcio", ha detto l'attore parlando della nuova serie, ambientata anche all'interno dello stadio Meazza a San Siro. "Ho dovuto studiare il ruolo e ho scoperto che esistono procuratori meravigliosi, ma il calcio è il pretesto per parlare di altro, di un'umanità molto avvincente", ha aggiunto. Nel cast anche Elena Radonicich nei panni di sua moglie Elena e Giancarlo Giannini, fra gli attori più amati e premiati del cinema italiano, in quelli del padre di lei, magnate dell'agenzia di calciatori più potente in Italia.