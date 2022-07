Rondo da Sosa ha tirato un pugno ad un fan: denunciato

Rondo Da Sosa, il rapper milanese classe 2002 il cui vero nome è Mattia Barbieri, è tornato a far parlare di sé per un video ormai diventato virale sul web. Il musicista che ha da sempre manifestato una grande passione per l'hip hop si è reso protagonista di un fatto inaspettato. Nelle immagini in rete, si vede infatti il cantante tirare un pugno ad un fan. Stando a quanto riportato dall'account Instagram PipolTv, il rapper sarebbe stato denunciato alla questura di Grosseto da un suo supporter che il 9 luglio scorso avrebbe ricevuto un pugno in faccia durante una sua esibizione.