Kevin Spacey estromesso dal cast del film su Gengis Khan

Kevin Spacey non farà più parte del cast del nuovo film su Gengis Khan: l'estromissione è avvenuta in seguito al processo in corso a Londra per molestie sessuali, stando alle informazioni rese da Variety. L'attore doveva recitare il ruolo di protagonista in 1242: Gateway to the West, un dramma storico ambientato in un castello ungherese che cerca di fermare una delle armate del condottiero mongolo intenzionata a invadere l'Europa.