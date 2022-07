Fedez, la figlia Vittoria dice per la prima volta "papà" in diretta

Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Fedez e Chiara, ha detto per la prima volta la parola "papà" durante una diretta Instagram del rapper. Un vero e proprio evento per il popolo social: da mesi la bambina non era ancora riuscita nell'impresa nonostante i ripetuti inviti del genitore. “Che cosa hai detto?”, ha urlato il cantante quando la piccola Vittoria ha pronunciato la famosa parolina. Federico, che da mesi aspettava questo momento, è apparso sorpreso ed emozionato. Tanti, tantissimi, i commenti dei follower. “Doveva creare hype e quindi ha detto per la prima volta ‘papà’ in diretta Instagram. Che imprenditrice digitale!”, ha scritto divertito un utente.