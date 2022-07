Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: nozze a sorpresa

Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck allo scoccare della mezzanotte tra il 16 ed il 17 luglio in una cappella "drive through" di Las Vegas. A confermare il rumor è stata JLo, che ha annunciato il lieto evento nella sua newsletter: "Dopo aver fatto la fila con altre quattro coppie per ottenere la licenza matrimoniale ce l'abbiamo fatta per un pelo". Stando alle indiscrezioni di Tmz i figli di entrambi gli attori erano presenti alle nozze alla Little White Wedding Chapel, che è rimasta aperta per consentire ai Bennifer di scattare qualche immagine sulla Cadillac rosa "evidentemente usata dal re in persona".