Lutto per Giovanni Allevi: morta suicida la sorella Maria Stella

Giovanni Allevi è a lutto: la sorella del compositore, Maria Stella, è stata trovata priva di vita nella sua casa di Ascoli Piceno. L'allarme è scattato dopo che un familiare si è recapo presso la sua abitazione, dopo aver provato diverse volte a mettersi in contatto con lei, senza alcuna risposta. Le informazioni raccolte al momento riferiscono che non sarebbero stati trovati biglietti, ma secondo gli inquirenti si tratterebbe di un gesto volontario. Maria Stella Allevi faceva l'insegnante e abitava da sola. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri: la salma non è stata ancora restituita alla famiglia. La Procura di Ascoli Piceno ha disposto una ricognizione del corpo. Nessun commento da parte di Giovanni, che di recente è stato costretto a cancellare il suo tour a causa di un mieloma.