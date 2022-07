Diego Maradona jr: "Non parteciperò al Grande Fratello Vip"

Diego Armando Maradona: il calcio prima del GF Vip

Non è la prima volta che si associa il nome di Diego Armando Maradona jr al Gf Vip. Lo scorso anno pare ci sia stata una lunga e complessa trattativa, che lo portò proprio vicino all'ingresso nella Casa di Cinecittà. Ma l'amore per il calcio lo ha fatto desistere. A breve in tutto il mondo inoltre sarà possibile vedee la serie tv ‘Diego era mio padre’. Ma sul copione al momento non sono trapelate informazioni.