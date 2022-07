"Zidane: a 21st Century Portrait", a Roma l'opera dedicata a Zizou

A Roma l'opera d'arte su Zidane

Zidane: a 21st Century Portrait è uno studio complesso di ritratto e spettacolo mediato, ispirato allo stile di grandi artisti che hanno indagato e portato all’estremo la relazione tra realtà e rappresentazione: da Goya e Velázquez al più immediato precursore dei ritratti cinematografici in tempo reale, Andy Warhol. Ma la partita è solo uno dei componenti del film, durante l’intervallo si condensano tutti gli eventi accaduti nello stesso giorno a livello globale e il mondo diventa così contenitore stesso della partita: un’alluvione in Serbia, il lancio di un videogame, l'esplosione di un’autobomba in Iraq e la morte di Sir John Mills. Douglas Gordon, artista scozzese da sempre interessato ad analizzare il rapporto tra memoria e tempo attraverso il video e la fotografia, con Zidane: a 21st Century Portrait offre un ritratto della complessità psicologica del protagonista e omaggia Zidane come parte di una storia che non viene però realmente raccontata.