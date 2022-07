Bianca Atzei è incinta: primo figlio in arrivo dopo il dramma

Tanti auguri Bianca Atzei! La cantante ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa. "Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore", ha scritto l'artista a corredo di una foto in cui il compagno Stefano Corti le bacia teneramente il pancino in riva al mare.