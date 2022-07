Blanco piange dopo il concerto: lo sfogo del cantante

Momento di commozione per Blanco. Dopo l'ultimo concerto a Lucca il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime. "Dopo il concerto ho pianto, non lo facevo da tanto", ha scritto su Instagram, dove ha pubblicato un video in cui canta una delle sue hit, Blu celeste. "Ho pianto per una serie di motivi: dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche dell'imperfezione, della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose - ha aggiunto - Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua 3 anni fa per gioco perché amavo la musica e la amo".