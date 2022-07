Rosalinda Cannavò, lo sfogo senza precedenti: cos'è successo

Rosalinda Cannavò ha affidato il suo inaspettato sfogo ad Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto un lungo post, dove ha raccontato le sue idee riguardo il sistema fiscale italiano: "Oggi sono inc…..a nera, sì! Perché lo Stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta. Se sei disonesto ti premia. Lavori in nero? Ti premia con un reddito di cittadinanza e arrivi a guadagnare più di chi dichiara persino l’aria che respira. Non è normale".