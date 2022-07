Wanda Nara torna in tv, è ufficiale! Dove e quando

Ritorno sul piccolo schermo per Wanda Nara. La moglie-agente di Mauro Icardi ha firmato un contratto con Telefe, uno dei canali televisivi più seguiti in Argentina. La 36enne è stata scelta come giurata della versione locale de Il Cantante Mascherato, format coreano trasmesso anche in Italia, su Rai Uno, e condotto da Milly Carlucci. Per la tv argentina si tratta di una novità assoluta e la prima edizione andrà in onda a breve. La Nara sarà una delle giurate insieme alla cantante Karina "La Princesita" e al comico Roberto Moldavosky. A presentare la trasmissione sarà l'attrice uruguaiana Natalia Oreiro. Ospitate e interviste a parte Wanda mancava dalla tv argentina dal 2011, da quando è stata concorrente a Bailando por un sueno, alias Ballando con le stelle.

Il messaggio di Wanda Nara "Sono molto entusiasta di poter tornare a lavorare in televisione, con un programma che ha avuto successo in tutto il mondo. Questo progetto è una nuova e importante sfida per la mia carriera", ha dichiarato Wanda Nara in un video messaggio. Secondo alcune indiscrezioni l'ex moglie di Maxi Lopez avrebbe preteso il pagamento in dollari, a differenza dei suoi colleghi che saranno retribuiti in pesos.