Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco

Venerdì 22 luglio Manuela Arcuri ha detto sì al compagno storico: l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. Il matrimonio si è tenuto sul lago di Bracciano, al Castello Odescalchi dove in passato si sono sposati Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e Tom Cruise e Katie Holmes. Manuela e Giovanni erano già convolati a nozze a Las Vegas nel 2013, prima della nascita del loro unico figlio, ma ora hanno voluto ufficializzare l'unione pure in Italia. Tanti gli invitati vip, a partire dai testimoni Giovanni Malagò, presidente del Coni, e il produttore Alberto Tarallo. Tra loro anche Nathaly Caldonazzo, che ha pubblicato uno scatto in compagnia di Vittorio Sgarbi.